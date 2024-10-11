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Из Архангельска ушла помощь воюющим на Курском направлении

Как сообщил военнослужащий с позывным "Кубик" из подразделения бригады беспилотной авиаразведки «Гром-Каскад», выполняющего задачи на Курском направлении, помощь от земляков пришла вовремя.

 - На собранные средства были приобретены необходимые материалы и инструменты для эффективного обеспечения боевой работы. Большое спасибо всем землякам, кто откликнулся. Отдельная благодарность Георгию Гудим-Левковичу, который помог со сбором, а также средствам массовой информации и группам в социальных сетях. Ваша поддержка для нас очень много значит, - поблагодарил боец с позывным "Кубик".

 Напомним, что во время гуманитарных миссий Губернаторского Центра Архангельской области «Вместе мы сильнее» наши волонтеры несколько раз были в частях этой бригады на Донецком направлении. Ребята очень профессионально с мужеством и честью выполняют свой долг.

 Сейчас одно из подразделений, в котором служат наши земляки-северяне, действует на Курском направлении. Обстановка там непростая, выполнение боевых задач требует дополнительных материалов, инструментов, ресурсов.

 Все необходимое наши военнослужащие могут оперативно приобрести на месте. Но для этого нужны средства.

 Помочь ребятам может каждый!

 Сделать благотворительное пожертвование можно переводом на карту Сбербанка 2202205082011187 Николай Аркадиевич Ш.


13 октябрь 10:13 | : Политика

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