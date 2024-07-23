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Группа Аквилон помогла Курской области пиломатериалами

В рамках регулярной помощи нашим военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, Группа Аквилон отправила очередную машину с 30 кубометрами леса в Курскую область.

 Пиломатериалы предназначены для строительства оборонительных фортификационных сооружений, которые необходимы для защиты в связи с вторжением на территорию региона украинских вооруженных формирований. Машина уже прибыла по назначению в один из районов Курской области.

 Помощь бойцам в зоне СВО Группа Аквилон оказывает постоянно.

 В январе этого года машина с 20 кубометрами досок, специально подготовленных и распиленных для оборудования окопов полного профиля, была отправлена из Архангельска по запросу одной из воинских частей, бойцы которой выполняют задачи в зоне специальной военной операции. В Бердянске пиломатериалы были перегружены и доставлены в расположение воинской части, их активно использовали для оборудования оборонительных инженерных сооружений.

 Напомним, что Группа Аквилон оказала помощь и поддержку в отправке четырех миссий Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее», которые работали на территории новых регионов России в 2023-24 годах. Итогом стала адресная доставка грузов воинские части, где выполняют свой долг наши земляки на всем протяжении линии боевого соприкосновения, от Сватово и Кременной в Луганской народной республике, до Скадовска в Херсонской области. Выполнялись и оперативные заявки конкретных воинских частей на Донецком и Запорожском фронтах.

 В мае во время очередной миссии Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» военнослужащим на Донецком направлении был передан мощный дизель-генератор, шанцевый инструмент и специальное оборудование, приобретенные на средства, выделенные Группой Аквилон.

 

30 август 10:35 | : Политика / Экономика

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