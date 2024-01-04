Гуманитарная миссия из Архангельска продолжает работу в ДНР

В одном из районов Донецкой народной республики воюет подразделение авиационной разведки, в котором служат наши земляки.

От Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» и Ненецкого автономного округа бойцам было передано два автомобиля, компьютерная техника и гуманитарная помощь.

- Хотим выразить слова признательности Михаилу Бергеру из Ненецкого автономного округа, который предоставил автомобиль «Шевроле-Треккер», рамный внедорожник на полном приводе. А также слова благодарности Губернаторскому Центру за предоставление автомобиля «Нива», и за помощь в доставке этих автомобилей в зону специальной военной операции, - поблагодарил боец с позывным «Умка», оператор БПЛА подразделения бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

Подразделение, использующее беспилотные летательные аппараты было создано около двух лет назад. Главная задача – фронтовая разведка, выявление приоритетных целей для их последующего уничтожения.

- Наше подразделение уникально тем, что мы не только далеко летаем, но и летаем так, что нас никто не замечает. В современной войне беспилотная авиация взяла на себя много функций. И самое главное, что с нашей помощью мы несем меньшие потери и наносим больший урон врагу, - говорит командир подразделения бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» с позывным «Казбек».

Специальная команда выезжает в определенное место. За короткое время собирает беспилотный аппарат и готовит его к вылету. Проверка всех систем, а затем – старт со специальной катапультной установки. Усовершенствовать ее помогли мастера из Архангельска.

- Это специальные ножки, которые используются для пускового устройства, чтобы та «птица», на которой мы работаем, могла подняться в небо. Заводской вариант исполнен из пластика, и бывает, что они ломаются. То, что они выточены из металла сразу упростит нашу задачу, - отметил оператор БПЛА подразделения бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» с позывным «Умка»

В полете беспилотником управляют операторы. По словам оператора с позывным «Марио», если это дневная разведка, то определить цель проще, потому что светло. Плюс на камере можно выставлять максимальный зум. Ночью же конечно сложнее, потому, что цель отражается как теплоконтрастная точка, но опыт и профессиональные навыки помогают идентифицировать танк, орудие или грузовик.

- Эту работу можно сравнить с хирургическим вмешательством. Потому что мы выявляем именно те цели, которые нужно поражать. И сама работа заключается в том, чтобы исключить попадание по гражданским лицам. Используемая подразделением техника сделана качественно, она уже доказала и показала свою эффективность в боевой работе, - говорит оператор с позывным «Умка».

Своих «птичек» бойцы очень любят и ценят. В конце каждого вылета на место посадки также приезжает специальная команда, которая забирает боевого «друга» домой. За время боевой работы только в этом подразделении беспилотной авиации совершили более 13 тысяч вылетов на разведку и корректировку огня. Среди последних выявленных объектов – зенитный ракетный комплекс противника, успешно пораженный ракетным ударом. А всего было выявлено, а затем уничтожено более 5 тысяч единиц вражеской техники.



