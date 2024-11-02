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В "Лесную сказку Синдбада" добрые люди подкинули досок

В новом приюте «Лесная сказка у Синдбада» в посёлке Дорожников, 100, корпус 1 продолжается строительство теплых домов для братьев наших меньших. Морозы уже на подходе, поэтому важно успеть построить и утеплить вольеры.

 По просьбе руководителя питомника Марины Ильиной Народный фронт привёз на участок шесть кубов доски. Стройматериалы нам передали представители одной из некоммерческих организаций.

 Доски разной толщины пригодятся для строительства теплых домов для 53 кошек и 52 собак, а также для возведения других сооружений.

 Сейчас зоозащитники собирают средства на корм для животных и устройство свай для забора. Народный фронт следит за пушистой стройкой. И помощь питомцам обязательно будет продолжена.

12 ноябрь 17:07 | : Политика

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