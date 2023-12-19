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Архангельский Народный фронт пришел на помощь приюту для животных

Сегодня «Лесная сказка у Синдбада» находится в одном из СНТ Приморского района и ютится на обычной даче площадью 13 соток. Здесь около 50 собак и столько же кошек. Число животных постоянно растет из-за переезда хозяев в другие регионы и ухода на СВО.

 Руководство приюта обратилось к региональному отделению Народного фронта с просьбой сократить бюрократические процедуры по оформлению нового участка земли, который уже подобран и находится в районе поста ДПС на ул. Дорожников, 100.

 Площадь надела в 10 раз больше, но, чтобы передать его питомнику нужно к разделу «Промышленные земли» добавить вид разрешенного использования «Ветеринарная деятельность». Для этого требуется внести изменения в правила землепользования и застройки Архангельска.

 Активисты обратились в управление архитектуры и градостроительства регионального минстроя с просьбой ускорить рассмотрение заявки. После оформления участка владельцы приюта улучшат условия содержания животных.

17 январь 17:22 | : Будни

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