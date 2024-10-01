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Архангельские общественники шокированы трупами животных в мусорных баках

В Народный фронт обратились представители транспортной компании по вывозу ТКО. За две недели водители предприятия нашли четыре трупа животных на одной и той же контейнерной площадке № 410.

 Мёртвых кошек и собак упаковывают в одинаковые пакеты и приносят в баки на набережной Северной Двины, 116, корпус 1.

 Во время нашего рейда фронтовики вместе с сотрудниками полиции обнаружили здесь большой пакет с павшим псом. Как выяснилось, это алабай с ошейником. Другого "мусора" в контейнере под ТКО нет.

 Поскольку трупы животных относят к особо опасным биологическим отходам, их должны обезвреживать, а не захоранивать. Налицо нарушения действующего законодательства.

 Общественники обратились в природоохранную прокуратуру Поморья и мэрию Архангельска. Они требуют наказать виновных и разъяснить горожанам порядок кремации павших животных.

31 октябрь 17:32 | : Скандалы

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