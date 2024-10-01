Архангельские общественники шокированы трупами животных в мусорных баках

В Народный фронт обратились представители транспортной компании по вывозу ТКО. За две недели водители предприятия нашли четыре трупа животных на одной и той же контейнерной площадке № 410.



Мёртвых кошек и собак упаковывают в одинаковые пакеты и приносят в баки на набережной Северной Двины, 116, корпус 1.



Во время нашего рейда фронтовики вместе с сотрудниками полиции обнаружили здесь большой пакет с павшим псом. Как выяснилось, это алабай с ошейником. Другого "мусора" в контейнере под ТКО нет.



Поскольку трупы животных относят к особо опасным биологическим отходам, их должны обезвреживать, а не захоранивать. Налицо нарушения действующего законодательства.



Общественники обратились в природоохранную прокуратуру Поморья и мэрию Архангельска. Они требуют наказать виновных и разъяснить горожанам порядок кремации павших животных.