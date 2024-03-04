Улица Дрейера в Архангельске утопает в грязи

В Народный фронт пришло видео от жителей Левого берега Архангельска. Там, на улице Дрейера, утопают в грязи восемь 8-квартирных деревяшек и все их обитатели – от мала до велика.



Внутридворовый проезд, засыпанный древесной корой 30 лет назад, сегодня напоминает поле боя. Передвигаться здесь сложно даже в сухую погоду, не говоря уже о дождях и снежной каше, когда дети и пожилые люди вынуждены перепрыгивать с поддонов на доски, скакать по кирпичам и балкам, чтобы выбросить мусор, дойти до питьевой колонки или автобусной остановки.



Не выдержали такой дороги и большегрузы регоператора по сбору ТКО: теперь мусорные контейнеры стоят не у жилых домов, а на центральной дороге, на въезде к горе-территории.



Народный фронт обратился в агентство "Архангельскавтодор". Активисты попросили дорожников помочь жильцам отсыпать дворовый проезд.