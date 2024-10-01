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"Лесная сказка у Синдбада" вышла из тьмы

Зоозащитники благодарят фронтовиков за помощь в строительстве теплого пристанища для 200 бездомных животных.

 В Народный фронт пришло видеообращение управляющей приютом «Лесная сказка у Синдбада» Марины Ильиной.

 Руководитель питомника для пожилых собак и кошек и животных-инвалидов поблагодарила представителей президентского движения за содействие в освещении проблемы электрификации нового теплого приюта.

 Рассказ о нуждах социальной стройки, разошедшийся по СМИ и соцсетям, помог организаторам собрать необходимую сумму средств и провести в питомник свет.

 Отдельное спасибо прозвучало и в адрес команды Молодёжного крыла фронтовиков.

 Ребята съездили на улицу Дорожников, 100, чтобы расчистить участок под новые вольеры, убрать территорию и вывезти мусор.

  

22 октябрь 15:56 | : Политика

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