"Лесная сказка у Синдбада" вышла из тьмы

Зоозащитники благодарят фронтовиков за помощь в строительстве теплого пристанища для 200 бездомных животных.



В Народный фронт пришло видеообращение управляющей приютом «Лесная сказка у Синдбада» Марины Ильиной.



Руководитель питомника для пожилых собак и кошек и животных-инвалидов поблагодарила представителей президентского движения за содействие в освещении проблемы электрификации нового теплого приюта.



Рассказ о нуждах социальной стройки, разошедшийся по СМИ и соцсетям, помог организаторам собрать необходимую сумму средств и провести в питомник свет.



Отдельное спасибо прозвучало и в адрес команды Молодёжного крыла фронтовиков.



Ребята съездили на улицу Дорожников, 100, чтобы расчистить участок под новые вольеры, убрать территорию и вывезти мусор.