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Офицеры архангельского УФСИН оказали помощь приюту для животных

Участие в благотворительной акции "Поможем животным вместе", которая прошла по инициативе отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом областного УФСИН, приняли не только офицеры аппарата Управления, но и сотрудники Управления по конвоированию и отдела специального назначения "Сивуч". Для хвостатых они собрали корм, наполнители, пелёнки, игрушки, воду и ветошь, которая пойдёт на подстилки.

 Автономная Некоммерческая Организация помощи возрастным животным и животным-инвалидам "Лесная сказка у Синдбада" расположена в одном из дачных посёлков. В приюте проживают более 80 животных. Для них созданы тёплые домики, в которых уютно даже в сильные морозы. Уличные вольеры для обитателей "Лесной сказки" не подходят – среди подопечных есть животные с инвалидностью и совсем уже преклонного возраста. В приюте нашли свой дом и не доверяющие людям кошки и собаки, не пристраиваемые в семьи.

 Сотрудники УФСИН не только передали собранную помощь, но и пообщались с питомцами. Встречали гостей радостным лаем Орбит, Дина, Пух и Тёма. Они поделились хорошим настроением с офицерами и поблагодарили за подарки активным общением. После побывали сотрудники и в домиках у кошек – здесь каждому они подарили свою порцию ласки

 

15 февраль 10:43 | : Будни

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