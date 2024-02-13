Офицеры архангельского УФСИН оказали помощь приюту для животных

Участие в благотворительной акции "Поможем животным вместе", которая прошла по инициативе отдела по воспитательной и социальной работе с личным составом областного УФСИН, приняли не только офицеры аппарата Управления, но и сотрудники Управления по конвоированию и отдела специального назначения "Сивуч". Для хвостатых они собрали корм, наполнители, пелёнки, игрушки, воду и ветошь, которая пойдёт на подстилки.

Автономная Некоммерческая Организация помощи возрастным животным и животным-инвалидам "Лесная сказка у Синдбада" расположена в одном из дачных посёлков. В приюте проживают более 80 животных. Для них созданы тёплые домики, в которых уютно даже в сильные морозы. Уличные вольеры для обитателей "Лесной сказки" не подходят – среди подопечных есть животные с инвалидностью и совсем уже преклонного возраста. В приюте нашли свой дом и не доверяющие людям кошки и собаки, не пристраиваемые в семьи.

Сотрудники УФСИН не только передали собранную помощь, но и пообщались с питомцами. Встречали гостей радостным лаем Орбит, Дина, Пух и Тёма. Они поделились хорошим настроением с офицерами и поблагодарили за подарки активным общением. После побывали сотрудники и в домиках у кошек – здесь каждому они подарили свою порцию ласки