Архангельский морской кадетский корпус передал посуду в Курскую область

Представители учреждения образования направили в Народный фронт прицеп с изделиями из алюминия. Это кастрюли, чайники, половники, тарелки, ящики, шумовки, противни, сковороды, сотейники, поддоны – всего около 80 единиц различной кухонной утвари.



В ближайшее время инвентарь для приготовления пищи направится в Кореневский район Курской области. Посуду передадут не только мирным жителям, но и в воинские подразделения, работающие в приграничье.



Напомним, поддержать защитников Курской области, охраняющих рубежи региона от вражеских атак ВСУ, можно с помощью специального сбора Народного фронта: https://pobeda.onf.ru/requirements/kurskaya. Присоединяйтесь!