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Архангельский морской кадетский корпус передал посуду в Курскую область

Представители учреждения образования направили в Народный фронт прицеп с изделиями из алюминия. Это кастрюли, чайники, половники, тарелки, ящики, шумовки, противни, сковороды, сотейники, поддоны – всего около 80 единиц различной кухонной утвари.

 В ближайшее время инвентарь для приготовления пищи направится в Кореневский район Курской области. Посуду передадут не только мирным жителям, но и в воинские подразделения, работающие в приграничье.

 Напомним, поддержать защитников Курской области, охраняющих рубежи региона от вражеских атак ВСУ, можно с помощью специального сбора Народного фронта: https://pobeda.onf.ru/requirements/kurskaya. Присоединяйтесь!

11 ноябрь 14:38 | : Политика

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