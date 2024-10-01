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Общественник из Архангельска доставил продукты питания пациентам Донецка

100 литров грибного супа и 80 банок печени трески в Республиканскую клиническую больницу имени М.И. Калинина привёз представитель Народного фронта Константин Чухарев.

 Напомним, продукты питания, грузовую газель и вещевую гуманитарную помощь в региональное отделение президентского движения передал один из индивидуальных предпринимателей.

 Заведующая пищевым блоком учреждения здравоохранения Елена Стасюк поблагодарила северян за полученную консервацию.

 Присоединяйтесь к сбору помощи для наших ребят в зоне СВО и мирных жителей новых регионов! Вещи, продукты и оборудование принимают в здании Федерации профсоюзов на Троицком, 39, деньги – на счёт сбора «Всё для Победы!»: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

26 октябрь 10:00 | : Политика

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