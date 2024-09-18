В Архангельске разворачивается борьба с гололедом

Под утро столица Поморья превратилась в бесплатный и травмоопасный каток. О принятых мерах докладывает градоначальник Дмитрий Морев:

- Резервную технику уже ночью вывели на обработку тротуаров от гололеда. Сейчас задача № 1 – минимизировать последствия перехода температуры через 0 градусов.



МДУ усилили работу по обработке: за ночную смену на улично-дорожную сеть распределено порядка 20 тонн противогололедных материалов. Сегодня днем задействовано 32 машины, в том числе 7 единиц КДМ, 15 тракторов, 2 минипогрузчика.



В приоритете – остановки общественного транспорта, пешеходные пути в поликлиники, садики и школы.



Наши муниципальные предприятия «Городское благоустройство» и «Чистый город» оперативно вышли на посыпку песком дорожек в скверах, парках и аллеях. В первую очередь работа выполняется на транзитных участках, где всегда большой поток пешеходов.



Главам округов поручил связаться с руководством управляющих компаний, которые должны обеспечить безопасность на придомовых территориях.



