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Дмитрий Морев: Снегу город не победить

В Архангельске продолжается небывалый для апреля снегопад. Настоящее испытание как для дорожных служб и коммунальщиков, так и для администрации города, которой также приходится работать в напряженном круглосуточном режиме.

Сегодня на улицы и во дворы города вышло 112 единиц коммунальной техники для борьбы со снежной стихией и максимальное количество дворников от муниципалитета и УК – порядка 350. Дополнительные силы привлекли административные здания, торговые центры, учреждения.

 МДУ – 48 единиц, из них:

 - 10 комплексных дорожных машин, работающих звеньями на расчистке дорог

 - 23 трактора и погрузчика - на тротуары и погрузку снега в самосвалы

 - 15 самосвалов на вывоз снега.

 Еще 14 тракторов и самосвалов задействованы на уборке общественных территорий силами МУП «Городское благоустройство» и МКУ «Чистый город».

 От подрядчиков округов, управляющих компаний и ТСЖ с утра вышло 50 единиц техники. Их фронт работ – квартальные и дворовые проезды.

 За одну ночь выпало более 30 см снега - такие вызовы редкость даже зимой, не говоря об апреле.

Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня мы отзываем из отпусков и с выходных дворников и водителей, привлекаем силы коммерческих организаций, чтобы как можно быстрее справиться с ситуацией.

 Начиная со вчерашнего дня, каждые 2 часа мне поступают сводки от округов и департаментов по результатам проведенных мероприятий, конкретным территориям, которые уже расчистили. И план на ближайшие сутки, количество работающий техники и людей. В таком режиме будем работать вплоть до устранения последствий циклона.

 Прошу архангелогородцев быть предельно внимательными за рулем: соблюдайте скоростной режим, пользуйтесь сервисами по контролю пробок на дорогах.

 

04 апрель 13:30 | : Происшествия

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