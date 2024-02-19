Дмитрий Морев: Снегу город не победить

В Архангельске продолжается небывалый для апреля снегопад. Настоящее испытание как для дорожных служб и коммунальщиков, так и для администрации города, которой также приходится работать в напряженном круглосуточном режиме.

Сегодня на улицы и во дворы города вышло 112 единиц коммунальной техники для борьбы со снежной стихией и максимальное количество дворников от муниципалитета и УК – порядка 350. Дополнительные силы привлекли административные здания, торговые центры, учреждения.



МДУ – 48 единиц, из них:



- 10 комплексных дорожных машин, работающих звеньями на расчистке дорог



- 23 трактора и погрузчика - на тротуары и погрузку снега в самосвалы



- 15 самосвалов на вывоз снега.



Еще 14 тракторов и самосвалов задействованы на уборке общественных территорий силами МУП «Городское благоустройство» и МКУ «Чистый город».



От подрядчиков округов, управляющих компаний и ТСЖ с утра вышло 50 единиц техники. Их фронт работ – квартальные и дворовые проезды.



За одну ночь выпало более 30 см снега - такие вызовы редкость даже зимой, не говоря об апреле.

Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня мы отзываем из отпусков и с выходных дворников и водителей, привлекаем силы коммерческих организаций, чтобы как можно быстрее справиться с ситуацией.



Начиная со вчерашнего дня, каждые 2 часа мне поступают сводки от округов и департаментов по результатам проведенных мероприятий, конкретным территориям, которые уже расчистили. И план на ближайшие сутки, количество работающий техники и людей. В таком режиме будем работать вплоть до устранения последствий циклона.



Прошу архангелогородцев быть предельно внимательными за рулем: соблюдайте скоростной режим, пользуйтесь сервисами по контролю пробок на дорогах.