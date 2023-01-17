Дмитрий Морев попросил помощи в определении скользких мест

С призывом указывать места, куда не дотянулись руки дворников, градоначальник Архангельска обратился к горожанам через соцсети:

- В Архангельске усилена работа по сколке льда на тротуарах. Прошу горожан в комментариях этому посту обозначить сложные участки пешеходных дорожек, которые требуют срочного внимания.



Сейчас работа по устранению скользкости выполняется с использованием техники и вручную: ведется сколка льда, посыпка песком.



В канун активного таяния продолжается и вывоз снега с улиц города: за прошлую неделю на снежный полигон МДУ вывезло 3 700 тонн.