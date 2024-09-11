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Архангельск готов к борьбе с будущим снегом

Об этом и прочих нюансах подготовки к зимнему периоду доложил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В Архангельске уборкой дорог, тротуаров и общественных территорий занимается АО «Мезенское дорожное управление», МУП «Городское благоустройство», предприятие «Чистый город», а так же подрядчики и дворники администраций округов. Это комплексная система, которую мы выстроили за последние годы для более эффективной работы.
 В муниципальных предприятиях закуплена новая техника, увеличено количество дворников.

 Сегодня проинспектировали готовность к зиме техники Мезенского дорожного управления – это основной подрядчик, с которым заключен контракт на уборку дорог и тротуаров.

 Вся техника прошла обслуживание, приобретено несколько новых комплексных дорожных машин (КДМ), в полтора раза увеличен парк тракторов. Основной упор будет сделан на уборку тротуаров и контроль за этим процессом, потому что именно по пешеходным дорожкам получаем большинство жалоб. В этом году построено девять километров новых тротуаров, которые также необходимо обслуживать. Проведена большая предварительная работа с предприятиями, определены ответственные за новые зоны обслуживания.

 Как сообщили в МДУ, противогололедные материалы закуплены, сформирован запас на случай ранних снегопадов и заморозков. Принцип содержания дорог останется таким же, как и в прошлом году – на дорогах используем солевой раствор либо сухую соль в зависимости от температуры. Песок будет применяться исключительно при обработке тротуаров.

 Всего на уборку города суммарно от всех компаний, включая МДУ, планируется привлечь 110-120 единиц специализированной техники – столько машин будет выходить на улицы города в пиковые нагрузки, когда начнутся серьезные снегопады. Если не считать водителей транспортных средств, на улицах города будут работать 115 человек.

 Первые снегопады ожидаем в конце октября – начале ноября. Это будет первая практическая проверка работы подрядчиков.


14 октябрь 13:13 | : Экономика

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