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Дмитрий Морев обязал мезенских дорожников отчитываться о состоянии тротуаров

Причем ежедневно. Такую задачу глава Архангельска поставил в ходе общегородской планерки.

 На зимней уборке улично-дорожной сети задействовано 29 единиц техники, в периоды снегопада планируется увеличивать их количество до 45 и дополнительно задействовать 10-15 самосвалов для вывоза снега. Но сейчас главная проблема – скользкие тротуары.

- Как и другие жители Архангельска, я не вижу, чтобы тротуары посыпались песком. В связи с установлением морозной погоды на пешеходных маршрутах стало скользко, не обращать на это внимания и работать в штатном режиме сейчас нельзя. Вам необходимо вывести технику на посыпку песком тротуаров. Прошу ежедневно направлять мне список улиц, где эта работа проведена. А в конце недели мы подведем итог с учетом мнения горожан о состоянии пешеходных дорожек, - обратился к руководству Мезенского дорожного управления глава города Дмитрий Морев.

 Директор МДУ Михаил Генин проблему с тротуарами признал. Запас песка в достаточном объеме сформирован, и работа по посыпке будет усилена, начиная с сегодняшнего дня.

 В планерке также принял участие председатель Гордумы Иван Воронцов. Он подчеркнул, что подрядчик должен уделять внимание не только тротуарам вдоль дорог первой категории: пешеходные дорожки по улицам второй и третьей категории также требуют противогололедной обработки.


13 ноябрь 13:01 | : Политика / Экономика

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