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Снег в Архангельске. Приказано убрать

Плюсовые температуры делают снег рыхлым и тяжелым, поэтому требуется больше времени на расчистку. Чтобы ускорить процесс, глава Архангельска Дмитрий Морев дал поручения дорожникам и главам округов.

 Мезенскому дорожному управлению дано задание усилить работу по приведению в порядок тротуаров. Именно по пешеходным дорожкам, остановкам и подходам к переходам поступает больше всего жалоб от горожан. Департамент транспорта в конце дня отчитается главе города о том, как исполняется поручение.

 Освобождением от снега внутриквартальных проездов занимаются подрядчики администраций округов. В каждом работает 2-3 единицы техники – убирают слякоть в проездах внутри кварталов, в первую очередь – у социальных объектов.

 - С управляющими компаниями есть сложности: именно они должны проводить уборку дворовых проездов. Даже в случаях, когда проезд не отмежеван дому, УК должна обеспечить подъезд и подход жителей к своим домам. Главам округов я поручил точечно отрабатывать с руководством управляющих организаций каждое обращение по необходимости очистки двора от снега, - сообщил Дмитрий Морев.

 Для наглядности опубликована схема одного из кварталов, на которой разными цветами обозначено, какие проезды являются внутриквартальными и убираются округом, какие дворовыми и должны содержаться УК.

 

16 январь 14:49 | : Экономика

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