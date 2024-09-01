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Ушедший добровольцем архангельский журналист Маглич просит содействия

Этим летом известный архангельский журналист Олег Маглич ушел добровольцем в ряды Вооруженных Сил России. Сейчас он выполняет боевые задачи в Харьковской области в составе одного из батальонов 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени Латышских стрелков.

 С начала специальной военной операции соединение, дислоцированное в Луге, принимает участие в боевых действиях под Харьковым, у Синьковки, Сватово, под Волчанском. Сейчас бригада выполняет задачи на Купянском направлении, где в районе Песчаного развивается наступление наших войск в направлении реки Оскол. В составе одного из батальонов в подразделении БПЛА воюет и наш коллега – Олег Маглич. 

 - Одним из способов продвижения наших частей, на позиции хорошо окопавшегося противника, является широкое использование дронов: каждый блиндаж, каждый окоп и огневую точку дроноводы батальона "прокидывают" взрывчаткой, зажигалками и кумулятивными боеприпасами. А для снабжения наших отдаленных позиций мы используем те же беспилотники, доставляя с их помощью ребятам воду и еду, - рассказывает Олег Маглич. 

 В условиях современной войны роль беспилотной авиации многократно возросла, без нее эффективное ведение боевых действий практически невозможно. В тоже время квадрокоптеры являются такими же необходимыми «расходниками», как патроны и снаряды.

 - Противник широко использует средства РЭБ, отстреливает наши дроны на подлете. Поскольку сейчас боевые действия идут интенсивно, тех «птичек» которые выделяют на наше направление, и тех, которые сами бойцы приобретают за свой счёт, не всегда хватает, - отмечает Олег.

 Группа «дроноводов» бригады объявила сбор на приобретение дополнительных квадрокоптеров Mavik 3 Classik. Каждый дрон - это спасенные жизни наших солдат и приближение нашей победы!

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 Первый квадрокоптер Mavik 3 Classik для 24-й бригады уже приобретен при содействии специального корреспондента газеты «Архангельск – город воинской славы» Георгия Гудим-Левковича, который уже четыре раза ездил в новые регионы России, в составе гуманитарных миссий Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее». В ближайшее время дрон будет отправлен на фронт.

К слову, поступок Маглича, когда-то проходившего студенческую практику в редакции «Руснорд», может стать примером для других архангельских журналистов призывного возраста. Чтобы стандартный набор слов о патриотизме не расходился с делом.

 

23 сентябрь 10:45 | : Политика

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