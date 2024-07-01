Волонтеры из Архангельска посетили мотострелков в зоне СВО

Сегодня в российской армии отмечают День мотострелковых войск.

Наследники самой стойкой, выносливой и бесстрашной в мире русской пехоты – царицы полей, мотострелки и сейчас самый многочисленный род войск в вооруженных силах страны. В одном из подразделений 200-й гвардейской Печенгской мотострелковой бригады, которая сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, побывали волонтеры из Архангельска

Под Часовым Яром небольшое затишье и появилась возможность пообщаться с нашими земляками, которые совсем недавно вышли из боя. Приехали они на верном друге, помощнике и броне мотострелков 200-й гвардейской Печенгской бригады – бронетранспортере МТЛБ. Машина, как и вся отечественная бронетехника, отличается простотой управления и исключительной проходимостью.

- Я буквально за неделю научился им управлять. Ничего сложного в этом нет. Она спокойно сможет пройти и по болоту и по тайге, и через рвы всякие спокойно проедет. Для нее это не преграда, - рассказал механик-водитель с позывным «Гризли».

Бронетранспортер с ласковым именем «Валюшка» как и его собратья является настоящим универсалом. Сейчас на нем смонтирована 23-мм двуствольная автоматическая зенитная установка ЗУ-23 – эффективное средство борьбы с дронами. И в принципе машина обладает большим ресурсом, что очень важно в условиях непрерывных боев.

- Двигатель у нее неприхотливый, коробка передач такая же. Можно ее располовинить, какие-то запчасти тут же поменять на месте. Конечно, бывает, что приходится менять агрегат целиком. А так она очень ремонтнопригодна, и в этом плане эффективна, - пояснил командир отделения с позывным «Печенга».

И хотя в этом году исполнилось 60 лет как этот тип бронетранспортера поступил на вооружение, он и сейчас в строю российской армии. И вместе с экипажами встречает сегодня праздник – День мотострелковых войск. В подарок гвардейцам 200-й бригады волонтеры из Архангельска передали бронежилет. Он вместе с «Валюшкой» отправился на Часов Яр, где мотострелки 200-й гвардейской бригады продолжают крушить позиции противника.



