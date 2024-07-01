200-я Гвардейская мотострелковая бригада использует архангельские вездеходы

В российскую армию продолжаются поставки современной техники. В начале августа 5 универсальных легких вездеходов были приобретены Губернаторским центром «Вместе мы сильнее» и отправлены в войска. Во время недавней гуманитарной миссии Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» волонтеры побывали в 200-й гвардейской мотострелковой бригаде, которая уже использует на фронте новые автомобили.

В ноябре эти автомобили показали президенту Владимиру Путину во время его визита в штаб Южного военного округа. А уже этим летом первая партия машин прибыла в 200-ю гвардейскую Печенгскую мотострелковую бригаду. Универсальные вездеходы – снегоболотоходы «Дезерткросс» были приобретены за счет собранных благотворительных средств Губернаторским Центром «Вместе мы сильнее». Руководитель Центра Максим Арбузов лично принимал и отправлял груз в Луганскую народную республику.

- Было обращение от 200-й бригады, с которой мы постоянно сотрудничаем. В итоге пять таких снегоболотоходов были приобретены. Их комплектация была сделана в сотрудничестве Главным автобронетанковым управлением министерства обороны Российской Федерации. Они собраны в России и модифицированы с учетом опыта специальной военной операции, - пояснил Максим Арбузов.

Во время очередной гуманитарной миссии Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» мы побывали на Бахмутском направлении, в одном из подразделений 200-й мотострелковой бригады, на вооружении которого состоит этот автомобиль. При собственном весе в 850 килограммов машина может перевозить до 550 килограммов грузов и буксировать 300-килограмовый прицеп. В кабине перевозит трех человек, включая водителя. Еще два кресла могут быть установлены на грузовой платформе. Вездеход развивает скорость до 80 километров в час и имеет запас хода до 250 километров.

- Техника, которую мы получили очень маневренная, позволяет оперативно выполнять боевые задачи. Приехали, разгрузились, выполнили все что необходимо, загрузились и так же быстро выехали в новую точку. Действительно, машина очень хорошая, поскольку позволяет действовать скрытно. И на данный момент она для нас незаменима, - рассказал боец с позывным «Дельта».

Благодаря хорошей проходимости и мобильности вездеход является удобным средством для решения транспортных задач в ближних тылах – подвоза боеприпасов и иных грузов, эвакуации раненых. Также используется в качестве легкой разведывательной машины и транспорта для охранения и дозорных групп. Сейчас вездеходы активно используются на Бахмутском направлении, где российская армия продолжает наступление.