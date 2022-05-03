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Игумен Феодосий благословил мотострелков Северного флота на спецоперацию

Командующий Северным флотом Александр Моисеев и глава Архангельской области Александр Цыбульский напутствовали военнослужащих батальона «Архангельский» на выполнение поставленных задач. Благословил воинов глава отдела Архангельской епархии по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров).

Торжественная церемония напутствия военнослужащих береговых войск Северного флота, подготовленных для участия в специальной военной операции, прошла в Печенгском районе Мурманской области.

Как отметил Александр Моисеев, сегодня народ России демонстрирует всему миру способность объединиться в трудные времена, а в рамках проведения специальной военной операции на Украине именно Вооруженные Силы РФ, в том числе соединения береговых войск флота, мотострелков и морской пехоты, решают задачи по обеспечению безопасности жителей Луганской и Донецкой народных республик и России.

«Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые непосредственно принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят. Товарищи-североморцы, так было всегда: главная задача государства – это обеспечение безопасности нашего народа. Сегодня именно вы решаете эту задачу, обеспечиваете мирное небо своим близким, своим родным, своим землякам. Я искренне вам желаю побед, реализации всех тех задач, которые перед вами стоят, и нет сомнений, что так и будет», — сказал, обращаясь к военнослужащим «Архангельского» батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота, адмирал Александр Моисеев.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, специально прибывший на место постоянной дислокации регионального батальона в Печенгский район Мурманской области, обратился к военнослужащим со словами благодарности за готовность с честью и доблестью исполнять свой воинский долг.

«В 1996 году, будучи курсантом военного учебного заведения, я дал воинскую присягу, как это сделал каждый из вас. Прошло много лет, так повернулась жизнь, что я не служу сейчас в Вооруженных силах России, но могу сказать, что тот день стал для меня самым важным в жизни. Это то, от чего я никогда не откажусь: и верность своей Родине, и готовность пойти и сражаться за ее свободу и независимость, помогать братским народам. Это тот долг, который живет в каждом мужчине. Я глубоко убежден в том, что вы с доблестью и честью справитесь со всеми задачами, которые стоят перед Российской армией», — сказал губернатор.

Александр Цыбульский выразил уверенность в том, что присвоение почетного наименования «Архангельский» одному из батальонов мотострелков Северного флота позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы, и пообещал оказывать военнослужащим всестороннюю поддержку.

«"Архангельский" батальон — это не только географическая привязка. Это говорит о том, что вы будете находиться под защитой и покровительством архангела Михаила, который на Руси всегда считался покровителем воинов, бьющихся за правое дело, людей, которые защищают свою землю, свой дом, своих родных», – добавил Александр Цыбульский.

Подготовка «Архангельского» батальона велась с учетом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине, а также с учетом специфики выполнения предстоящих задач.

В начале июля командующий Северным флотом поддержал инициативу ветеранов Вооруженных Сил России, выдвинутую в Архангельской области, о присвоении почетного наименования с упоминанием региона одному из подразделений флота. Адмирал Александр Моисеев отметил, что воинские подразделения, комплектуемые земляками, хорошо зарекомендовали себя при решении различных задач, в том числе и в ходе специальной военной операции на Донбассе и на Украине, и пообещал подобрать одно из подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота для присвоения ему почетного наименования. 

10 август 09:10 | : Политика / Верую

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