Дмитрий Морев: "Подрядчик закончит ремонт дорог до конца лета"

По контракту объекты, вошедшие в нацпроект БКД, должны быть сданы до 30 сентября. Но уже сейчас работа идет с опережением графика. Сегодня в этом убедился глава Архангельска Дмитрий Морев в ходе выездного совещания.



Пр. Советских космонавтов от ул. Розы Люксембург до ул. Поморской – один из самых сложных участков. Частично здесь уже уложен нижний слой асфальта, а на бывшем грунтовом отрезке формируется основание. К середине июля должны быть готовы тротуары, а весь объект с разметкой, знаками и газоном глава города Дмитрий Морев попросил завершить до начала учебного года. На этом проспекте находится школа № 22.



- Обустройство удобных тротуаров и парковок – именно этим моментам нас просят уделять больше внимания избиратели. Сегодня мы вместе с подрядчиком достигли соглашения о проведении работ сверх проекта, чтобы после ремонта нареканий не было не только у водителей, но и у пешеходов, - отметил депутат Гордумы Сергей Чанчиков, который принял участие в «дорожном совещании».



На улице Карла Маркса МУП «Городское благоустройство» приступило к обследованию ливневой системы. Директор предприятия Александр Кузнецов сообщил, что специалисты проведут промывку системы, а после асфальтирования – сверку по количеству и состоянию всех колодцев. Дополнительный контроль на этом объекте проводит общественный совет Октябрьского округа: активист совета Кристина Саблина регулярно обсуждает предложения жителей с подрядчиком.



- Совещания на месте производства работ важны, чтобы принять конкретные решения по частным ситуациям. Где-то требуется включить дополнительный участок бортового камня, где-то устранить деформацию на пешеходной дорожке. Подрядчики согласились выполнить работы сверх проекта. В целом ремонт идет с опережением графика, и мы нацеливаем подрядчиков завершить максимум дорожных объектов до конца лета, - подвел итог поездки глава Архангельска Дмитрий Морев.



