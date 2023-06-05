Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: "Подрядчик закончит ремонт дорог до конца лета"

По контракту объекты, вошедшие в нацпроект БКД, должны быть сданы до 30 сентября. Но уже сейчас работа идет с опережением графика. Сегодня в этом убедился глава Архангельска Дмитрий Морев в ходе выездного совещания.

 Пр. Советских космонавтов от ул. Розы Люксембург до ул. Поморской – один из самых сложных участков. Частично здесь уже уложен нижний слой асфальта, а на бывшем грунтовом отрезке формируется основание. К середине июля должны быть готовы тротуары, а весь объект с разметкой, знаками и газоном глава города Дмитрий Морев попросил завершить до начала учебного года. На этом проспекте находится школа № 22.

- Обустройство удобных тротуаров и парковок – именно этим моментам нас просят уделять больше внимания избиратели. Сегодня мы вместе с подрядчиком достигли соглашения о проведении работ сверх проекта, чтобы после ремонта нареканий не было не только у водителей, но и у пешеходов, - отметил депутат Гордумы Сергей Чанчиков, который принял участие в «дорожном совещании».

 На улице Карла Маркса МУП «Городское благоустройство» приступило к обследованию ливневой системы. Директор предприятия Александр Кузнецов сообщил, что специалисты проведут промывку системы, а после асфальтирования – сверку по количеству и состоянию всех колодцев. Дополнительный контроль на этом объекте проводит общественный совет Октябрьского округа: активист совета Кристина Саблина регулярно обсуждает предложения жителей с подрядчиком.

- Совещания на месте производства работ важны, чтобы принять конкретные решения по частным ситуациям. Где-то требуется включить дополнительный участок бортового камня, где-то устранить деформацию на пешеходной дорожке. Подрядчики согласились выполнить работы сверх проекта. В целом ремонт идет с опережением графика, и мы нацеливаем подрядчиков завершить максимум дорожных объектов до конца лета, - подвел итог поездки глава Архангельска Дмитрий Морев.


08 июнь 14:40 | : Политика / Экономика

Главные новости


Странная смерть Александра Донского-младшего. Расследование ведет мама
Песни без слов. Йирума

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (102)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20