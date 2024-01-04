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"Единая Россия" подготовила Поморье к национальному празднику

Партия провела мастер-классы, дни здоровья и вручила юным северянам паспорта. 

Северодвинское местное отделение Партии обеспечило детям бойцов спецоперации хорошее настроение при помощи праздника здоровья «Поморские забавы».  На туристической базе «Северная роза» волонтёры – воспитанники центра содействия семейному устройству «Орлёнок» и учащиеся строительного техникума – порадовали девочек и мальчиков интересными играми и спортивными состязаниями. Мероприятие прошло при поддержке регионального Совета отцов, который возглавляет депутат Госдумы от Архангельской области Александр Спиридонов. 

«Забавы получились яркими, зрелищными и динамичными. Мы постарались, чтобы детям было весело и хорошо», - сказала исполнительный секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России» Юлия Гольдфайн. 

Первичное отделение «Вересовское» Коношского района во главе с секретарём Натальей Кочуровой в канун 12 июня провело замечательный мастер-класс для местной детворы «С любовью к России». Мальчиков и девочек научили делать броши из ленты триколор.  

Также участники мероприятия узнали много интересных фактов об истории важного для страны праздника. 

«Ребята, ловко орудуя клеевым пистолетом, смастерили яркие праздничные украшения. У всех было хорошее настроение и радость от поделок, которые они смастерили своими руками. Ленточки для мастер-класса предоставили детям мы», - рассказала исполнительный секретарь Коношского местного отделения Партии Анна 

Шесть юных онежан накануне Дня России получили паспорта. В торжественной обстановке районного отдела ЗАГС 14-летним подросткам вручили главный документ гражданина России. 

Илья Ушаков, Максим Миронов, Александр Рымар, Полина Максимова, Валерия Зарипова и Александра Зацепина помимо паспортов получили также Конституцию РФ и небольшие подарки, которые им вручил секретарь 5-го первичного отделения Партии Пётр Цуркан вместе с представителями «Движения Первых». 

Секретарь первичного отделения «Верхнетоемское-3» Галина Зверева вместе с активисткой Зинаидой Чечуевой сделали уборку около мемориала воинам-победителям, среди которых и их земляки, отдавшие жизнь в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

«Забота о памятниках и мемориалах, увековечивающих память о наших героях – это наш долг и  гражданская позиция. Мы отдаём, тем самым, дань уважения и признательности солдатам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины, ценой своей жизни», - отметила Галина Зверева.

 

11 июнь 16:12 | : Политика

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