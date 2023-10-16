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Архангельский священник подарил детям-сиротам поход в цирк

    Администрация, педагогический персонал и воспитанники Цигломенского центра содействия семейному устройству выражают благодарность общине храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках и помощнику настоятеля Валерию Смирнову.

    По благословению настоятеля храма протоиерея Валерия Суворова и с помощью попечителя православных благотворительных проектов Валерия Витальевича Смирнова было организовано посещение цирка детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

    «Наши мальчишки и девчонки в количестве 14 человек посетили цирк в Северодвинске, — рассказали в центре содействия семейному устройству. — Отличное представление! Ловкие акробаты, фокусники, бесстрашные каскадеры, дрессированные животные! Яркое, увлекательное зрелище, захватывающее дух! Дети в восторге! Особенно понравился клоун Зюзя, который так развеселил наших ребят, что, приехав домой, они захотели его нарисовать! Огромное спасибо за доставленную радость нашим детям!».

(по материалам Архангельской епархии)

02 декабрь 09:16 | : Культура / Верую

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