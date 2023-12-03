В Архангельске сбываются детские мечты

Региональное отделение партии «Единая Россия» приняло участие в традиционном новогоднем празднике «Мечты сбываются».

Мероприятие прошло сегодня в Гостиных дворах. Организатор и идейный вдохновитель осуществления детских желаний депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина. Отметим, «Мечтам» уже 15 лет. И они ежегодно сбываются!

Поверить маленьким северянам в чудо также помогли сенатор РФ от Архангельской области Иван Новиков, депутат Государственной Думы (партия «Единая Россия») Михаил Кисляков, депутаты фракции «Единая Россия» во главе со спикером регионального парламента Екатериной Прокопьевой, секретарь Архангельского местного отделения партии «Единая Россия» Иван Воронцов, представители бизнеса, гости.

Для детей организовали концерт, подарки вручали всем без исключения. У новогодней зелёной красавицы встретились два Тимура. Взрослый – член местного политического совета партии «Единая Россия» Тимур Валерьевич Петров осуществил мечту юного северянина. Мальчик Тимур давно хотел смарт-часы. Теперь они у него на руке.

- В конкурсе принимают участие дети всех районов Поморья. Честно скажу, каждый раз определять победителей очень сложно. Все письма очень добрые и душевные. В этом году дети рассказывали о традициях своей семьи и о своих близких, делились волшебными и просто хорошими новогодними историями. Очень приятно читать все работы — они заставляли нас и грустить, и улыбаться. Большое спасибо каждому участнику конкурса! — отметила Елена Вторыгина.

Напомним, накануне традиционной акции «Мечты сбываются» депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, продолжая новогодние традиции, встретилась с архангельской молодёжью в рамках проекта «Наставник» и в преддверии Года молодёжи, старт которому дал губернатор региона, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский на Дне Архангельской области в Москве. Вместе с Еленой Андреевной в мероприятие «Наставник» посетили председатель правления межрегионального Ломоносовского фонда Виталий Фортыгин, депутат Михаил Кисляков, детский областной омбудсмен Елена Молчанова, основатель инклюзивных клубов для детей Юлия Попова.

Опытные наставники поделились с молодыми северянами мудростью и дали профессиональные советы, благодаря которым ребята и девушки смогут достичь успеха.

- Дальше будет только интересней! Нас ждёт много хороших и добрых дел. – Завершила встречу Елена Вторыгина.



