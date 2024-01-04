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На сессии АрхГорДумы депутаты внесут изменения в текущий бюджет

26 июня в 10:00 начнёт свою работу девятая сессия Архангельской городской Думы 28-го созыва

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 9-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 26-27 июня 2024 года.

 Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

 On-line трансляция сессии будет доступна в группе Архангельской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».

Повестка сессии находится в стадии формирования. Но уже известно, что депутаты рассмотрят: 

 - изменения в текущий городской бюджет;

- доклад администрации "Об итогах прохождения отопительного периода 2023-2024 годов и подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов".

 

 

10 июнь 08:20 | : Политика

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