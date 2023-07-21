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Дмитрий Морев впечатлен происходящим на "Красной Кузнице"

А именно – на одном из старейших судостроительных заводов Архангельска продолжается строительство судов ледового класса.

Глава города посетил и поделился впечатлениями с народом:

 - Мы отслеживаем все этапы строительства столь важных объектов для нашего города. Сейчас корпус второго судна выгружен из «постели» на нижний стапель – специальной конструкции для сборки и сварки секций основания судна. И начался монтаж оборудования для следующего этапа.

 Данные суда спроектированы специально для условий работы на Северной Двине. Здесь будет комфортный тёплый салон на 100 посадочных мест.

 Всего для акватории Архангельска будет построено три таких судна.

 Это важный для нашего города проект, благодаря которому созданы новые рабочие места в отрасли судостроения. Но самое главное – современные суда придут на смену буксирам, обслуживающим пассажиров в период ледохода и ледостава.


 

 

02 ноябрь 14:10 | : Политика / Экономика

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