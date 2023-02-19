Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске строят второе судно пассажирского класса

Судоремонтный завод «Красная Кузница» – архангельский филиал АО «Центр судоремонта «Звёздочка» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ приступил к сборке корпуса второго пассажирского судна проекта РЕГК.126.

Строительство началось с формирования носовой части корпуса, детали для которой изготавливаются здесь же в третьем пролёте блока цехов. На следующем этапе постройки будет собрана кормовая часть и произведена её стыковка с носовой.

Технологический цикл отработан на строительстве первого судна, корпус которого переведён на низкий стапель. После прохождения контроля сварных швов наружной обшивки заводским ОТК и специалистов Российского речного регистра, корабелы приступят к формированию салона и рулевой рубки.

Всего «Красная Кузница» построит четыре судна данной серии. Три – для комфортного и безопасного сообщения жителей островных территорий Архангельска (по 100 мест), одно – для левобережья Онеги (65 мест). 

Закладка головного судна проекта РЕГК.126 на верфи состоялась 29 июня 2022 года – в День кораблестроителя. Характеристики судна: длина – 28,40 м, ширина – 6,70 м, водоизмещение – 230,4 куб. м, скорость – 12 узлов.

Заказчиками выступили АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба». При разработке проекта были учтены современные требования комфорта и безопасности, а также климатические особенности региона.

Средства на строительство выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», а финансирование осуществляется в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК» при непосредственном участии Минпромторга России.

06 апрель 12:54 | : Экономика

Главные новости


Всё начинается со школы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Песни без слов. Максим Мрвица

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (70)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20