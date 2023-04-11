Глава Архангельска посетил"Красную кузницу" и был впечатлен

На заводе «Красная Кузница» сейчас строится уже два современных судна: они заменят буксиры, на которых многие десятилетия перевозят на острова в межсезонье.



Около года назад состоялась закладка первого из серии судов проекта РЕГК.126. Сейчас оно перенесено на низкий стапель, а корпус второго формируется в «постели». Всего же для Архангельска изготовят 3 судна с ледовым усилением, а еще одно – для Онеги.



- Срок сдачи двух судов – ноябрь следующего года. В новых экономических условиях пришлось вносить изменения в проект, чтобы заменить часть оборудования и материалов на отечественные. Эта работа успешно выполнена, и сейчас мы вошли в работу по актуализированному графику, - пояснил директор Архангельского филиала СРЗ «Красная Кузница» Центра судоремонта «Звёздочка» Михаил Дерябин.



Судокорпусники, электросварщики, слесари-судоремонтники, маляры, токоря – специалисты этих профессий сейчас трудятся над созданием водных транспортных средств. Таких заказов у завода не было более 30 лет.



- Проект судна разработан специально для условий Северной Двины: оно сможет двигаться по реке при толщине битого льды до 50 см. А сейчас мы вынуждены выводить буксиры при шуге 10 см. Перевозка пассажиров на открытой палубе уйдет в прошлое. На новых судах будет отапливаемая каюта на 100 посадочных мест, комфортные условия. Большое внимание уделяется и вопросам безопасности, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Воспользоваться новинкой судостроения архангелогородцы смогут в навигацию 2025 года: к этому времени готовое судно пройдет испытания на чистой воде и во льду. На борт еще двух таких же судов пассажиров пригласят в 2026 году.



Напомним, что решение о строительстве судов было принято в 2020 году по итогам визита министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Благодаря усилиям губернатора и правительства региона было получено федеральное финансирование на воплощение идеи в жизнь. Разработкой проекта занимался Северный филиал Российского речного регистра. Важно, что проектом предусмотрено использование отечественных материалов, технологий и оборудования при строительстве данного типа речного транспорта.