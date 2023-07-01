В Архангельской области разработана схема поддержки участников СВО и их семей

В Штабе «Единой России» состоялся прямой эфир с участием исполняющего обязанности министра труда, занятости и социального развития Владимира Торопова. Темой обсуждения стали меры поддержки участников СВО и их семей в Архангельской области.

На сегодня в Поморье внедряется региональный стандарт мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 мер поддержки данной категории граждан, большинство из которых уже реализовано.

«В рамках работы по внедрению единого стандарта на территории Архангельской области на 1 сентября регламентирована реализация 12 дополнительных мер социальной поддержки. Такие как, сохранение права на бесплатное предоставление земельного участка в случае гибели одного или нескольких детей, участвовавших в специальной военной операции. Оказание бесплатной психологической помощи членам семей участников СВО, предоставление горячего питания школьникам и учащимся СПО, освобождение от платы за дошкольные учреждения, зачисление в группы продленного дня и круглосуточного пребывания в дошкольных учреждениях, преимущественное право на перевод детей в приближенные к месту жительства и другие.

Кроме того, еще 4 меры находятся на заключительном этапе согласования нормативно – правовых актов. В остальных - прорабатываются механизмы реализации », - отметил Владимир Торопов.

Ряд вопросов поступил от подписчиков до начала эфира. Один из них касался единовременных выплат военнослужащим в случае ранения. Отдельного внимания, по мнению зрителей, заслуживает вопрос о единовременной денежной выплате семьям, где есть погибшие.

«Единовременная денежная выплата военнослужащим, в том числе призванным на военную службу по мобилизации, получившим ранение при выполнении задач в ходе проведения СВО, в размере 500 тысяч рублей.

Чтобы получить эту меру поддержки, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Хочу отметить, что военнослужащий должен в этом случае писать заявление о том, что он является участников СВО, что действительно получил ранение. Подать заявление можно также и через портал «Госуслуги», даже находясь на реабилитации в медучреждении.

Единовременная денежная выплата членам семей погибших составляет два миллиона рублей. Она распределяется пропорционально между законной супругой, несовершеннолетними детьми, родителями. Дети от первого брака также могут претендовать на эту долю, если они не достигли совершеннолетия. Мы собираем заявление от каждого члена семьи и производим выплату », - резюмировал Владимир Торопов.

Также, в ходе прямого эфира рассказали, что участники СВО имеют право на предоставление бесплатной услуги по санитарно-курортному лечению в государственных учреждениях Поморья. Эта мера поддержки была введена в начале 2023 года по поручению Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Например, лечение можно пройти в санатории «Родник», в центре уже прошли реабилитацию несколько десятков военных.

Для тех организаций, которые оказывают услуги санитарно-курортного лечения на территории Поморья, была введена возможность получения сертификата для военнослужащих на сумму 60 тысяч рублей на приобретение путевки. В эту программу вошли «Беломорье» и «Солониха». Для получения такого сертификата необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения и предоставить пакет документов о том, что человек действительно участвовал в СВО и получил ранение.

Кроме того, в этом году была введена мера поддержки и для детей участников СВО на предоставление льготных путевок в организации отдыха и оздоровления. За прошедшее лето, этим правом воспользовались порядка 100 детей Архангельской области.