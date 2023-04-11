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В Архангельске соцработники объяснили семьям мобилизованных их права

На базе Штаба общественной поддержки прошла встреча семей мобилизованных с главным специалистом областного центра социальной защиты населения Еленой Курской и руководителем реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Марией Валуйских.
 Темой обсуждения стали меры поддержки участников специальной военной операции и их семей в Архангельской области. Как отметила сотрудник областного центра защиты населения Елена Курская, участники СВО могут обращаться в любое отделение социальной защиты за помощью вне зависимости от места регистрации. 

 «Для участники СВО предоставлено несколько мер поддержки — это единовременная денежная выплата в размере ста тысяч рублей и единовременная денежная выплата раненым на СВО в размере пятисот тысяч рублей. Также им предоставляется бесплатное санаторное лечение на базе центра «Родник» и, с недавнего времени, сертификаты на право получения мер соцподдержки в виде полной или частичной оплаты стоимости услуг в санатории «Беломорье»», — рассказала участникам встречи Елена Курская. 

 Всем присутствующим были выданы брошюры от Архангельского областного центра социальной защиты. В них изложена основная информация по мерам поддержки не только самих участников специальной военной операции, но и их семей.

 «Вопросов по мерам социальной поддержки всегда поступает много, поэтому постарались изложить всю сложную информацию простым языком», — отметила Елена Курская. 

 Семьи мобилизованных активно задавали вопросы не только представителю центра социальной защиты населения, но и руководителю регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Марии Валуйских. 

 Основной запрос — это помощь в сопровождении детей на кружки и секции. Мария Валуйских активно включилась в данную проблему и предложила помощь авто-волонтеров.

 «Встреча прошла в душевной атмосфере. Я не только узнала новую информацию, но и обрела полезные связи. Для нас важно — не быть забытыми. Сегодня я почувствовала, что здесь мне могут помочь. Обязательно вернусь еще», — поделилась эмоциями участник встречи, жена мобилизованного Анна Корзунова.

 Пока родители общались, дети рисовали открытки с поздравлениями для социальных работников. Все рисунки были переданы в центр социальной защиты населения.

 Сотрудники Штаба также поздравили Елену Курскую с профессиональным праздником.

 «Там, где нужна помощь, всегда есть вы, спасибо большое за вашу работу. Пусть она всегда будет в радость», — отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Софья Смолина.

 Как отметила председатель Совета Федерации Галина Карелова развитие социальной сферы, повышение доступности и качества социальных услуг являются приоритетными направлениями политики государства и ведущими направлениями народной программы партии «Единая Россия». 

«Система социальной защиты и социального обслуживания в стране стремительно меняется: совершенствуется законодательная база; внедряются инновационные подходы и инструменты, растет качество социальных услуг и их объем. 

 Социальные работники каждый день выполняют сложную, ответственную и важную миссию по оказанию помощи людям, нуждающимся в особой заботе и поддержке. Их профессиональный праздник имеет особое значение для десятков миллионов граждан страны, кто нуждается в социальной заботе в силу возраста, жизненных обстоятельств или здоровья. Большое спасибо им за благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь, разделить радость и печаль тысяч людей», —поблагодарила Галина Карелова.  

09 июнь 10:54 | : Политика / Экономика

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