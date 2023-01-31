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Виктор Новожилов провел плодотворную региональную неделю

Сенатор Виктор Новожилов в рамках региональной недели встретился с первым заместителем Губернатора Архангельской области – руководителем администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Ваге Петросяном, а также с министром транспорта Архангельской области Сергеем Родневым.

 С Ваге Петросяном Виктор Новожилов обсудил вопросы поддержки бойцов, которые участвуют в СВО. Напомним, сенатор выступил с инициативой внести изменения в федеральное законодательство, чтобы в случае гибели в СВО бойца, который является пенсионером МВД, его семья могла получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

  «Вопросы поддержки военных, участвующих в СВО, и их семей всегда находятся в зоне особого внимания со стороны руководства нашей страны. Есть определенные нюансы, которые касаются социальных выплат, улучшения жилищных условий. Уверен, что все сложности мы преодолеем», — подчеркнул Виктор Новожилов.

 Поддержка бойцов СВО и их семей всегда в центре внимания Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и правительства региона. Поддержка организована в различных форматах. Так в феврале этого года принято решение о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Меры поддержки касаются предоставления путевок в лагеря отдыха, оплаты проезда к месту отдыха и обратно для организованных групп детей.

 «При поддержке регионального правительства и администрации Архангельской области для военных приобретены комплекты защитной экипировки, квадрокоптеры, активные наушники, различное тепловизионное оборудование, медицинское имущество и многое другое. Также в регионе работает губернаторский центр «Вместе мы сильнее» - его сотрудники координируют вопросы помощи военнослужащим и их семьям. С начала специальной военной операции в зону СВО было отправлено более двух десятков автомашин с гуманитарным грузом», - отметил Ваге Петросян.

 На встрече с Сергеем Родневым Виктор Новожилов обсудил вопросы ремонта автодорог в Вельском районе. Сенатор поднял вопрос о необходимости асфальтирования дороги в МО «Шадреньгское» (д. Березник).

13 март 14:50 | : Политика

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