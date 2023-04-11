В Архангельской области откроются центры социальной поддержки участников СВО

Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки.

Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Президенту, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

Каждая мера в предлагаемом перечне проанализирована вместе с координационным центром Правительства. Члены рабочей группы оценили востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.

«Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продлённого дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьёй льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей», — пояснил глава группы.

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

«В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путёвки в детские оздоровительные лагеря», — отметил глава группы.

В частности, в регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Её участники получают круглосуточную поддержку – в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% – выносятся на уровень руководства региона.

В Рязанской области действует программа реабилитации участников СВО вместе с семьями. В Нижегородской области организовано комплексное социальное сопровождение и применяется военно-социальный контракт, по которому поддержка продолжится и по окончании спецоперации.

В Архангельской области на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» работает штаб поддержки и действует благотворительный фонд, что помогает решать ряд точечных проблем.

«Для оперативного, приоритетного обслуживания ветеранов в Архангельске откроется Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Специалисты помогут в переобучении, трудоустройстве, социальной адаптации, интеграции ветеранов. Им будет оказана психологическая, юридическая помощь, при необходимости предоставляться лекарственные препараты, средства реабилитации. В планах открыть отдельные организации для социального обслуживания как «Дом ветерана», - сообщил руководитель Архангельской общественной приемной «Единой России» Сергей Эммануилов.

Также рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

«Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам», — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. И основная задача – обеспечить их поддержкой в решении максимально широкого круга вопросов.

«Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также помощь в решении бытовых вопросов. Не нужно забывать о привлечении этих ребят к патриотическому воспитанию, вовлечению в активную жизнь», - отметила она.

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.



