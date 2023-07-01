"Единая Россия" подводит итоги работы с обращениями участников спецоперации

Итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направлены Президенту в шестом докладе, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», - отметил он.

Продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это, в том числе, обеспечение учёта боевого опыта и квалификации, которые получены участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. Также – установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

«Исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды», - отметил Андрей Турчак.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счёт мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

Помимо этого, внесён законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жильё. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.

Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продлёнку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры», - заключил Андрей Турчак.

«В Архангельской области ведётся необходимая законодательная работа. При поддержке фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов был принят ряд мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Каждый военнослужащий имеет право на получение единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Аналогичную сумму могут получить члены семей военнослужащих в виде единовременной выплаты на газификацию домовладений.

Мобилизованным и членам их семей предоставляются кредитные каникулы на весь срок службы по всем потребительским кредитам и займам. В том числе, по ипотеке и кредитным картам.

В отношении детей военнослужащих введены дополнительные льготы: оплата путёвки к месту отдыха и обратно, бесплатное питание в школах, посещение детского сада, а студенты имеют право на получение однократного денежного пособия», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.