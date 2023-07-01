В Архангельске действует новый проект помощи участникам СВО и их семьям

В Архангельске состоялась первая встреча участников проекта Штаба общественной поддержки «Центр помощи по вопросам СВО».

Темой обсуждения стала координация действий всех региональных организаций, которые оказывают поддержку военнослужащим и их семьям. В ходе встречи участниками проекта был разработан план мероприятий, реализация которых начнется уже на следующей неделе.

«Хотелось бы, чтобы наши действия были синхронны, и помощь была оказана всем нуждающимся. Необходимо проводить тематические дни, выездные приемы на базе муниципалитетов, вебинары, также есть предложения по созданию карьерного центра от региональной службы занятости, чтобы оказать помощь в трудоустройстве участникам СВО», - отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Софья Смолина в начале совещания.



На встрече присутствовали руководитель Фонда «Победа за нами» Павел Дадакин, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Юлия Моногарова и директор Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов. Все эти организации на протяжении полутора лет оказывают большую поддержку всем участникам СВО и их семьям. Но дело в том, что многие мероприятия сообществ перекликаются между собой, а чтобы оказывать действительно эффективную помощь, необходима проработка мер таким образом, чтобы не копировать друг друга. Охватить все возможные секторы социальной жизни.



«В каждом муниципалитете есть активные группы, как правило, глава является руководителем этого процесса. Достаточно просто позвонить, узнать, когда у них заседание и можно к ним присоединиться. От нашего центра сотрудники неоднократно были на таких мероприятиях», - сказал Максим Арбузов по поводу организации выездных приемов.

Исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов выразил готовность к сотрудничеству в направлении оказания помощи в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей.

«Думаю, что все возможно, и мы постараемся оказать содействие каждому», - сказал Владимир Торопов.



Кроме того, он напомнил, что в настоящее время в области внедряется региональный стандарт мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 мер поддержки данной категории граждан, большинство из которых уже реализовано.

Первые мероприятия в рамках проекта «Центр помощи по вопросам СВО» состоятся на следующей неделе на базе Штаба общественной поддержки. Итоги заседания резюмировал председатель Правление Новодвинского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» Виктор Дмитриевский:



«Думаю, на следующей недели мы придем к единой системе работы, которая будет проведена во благо тех, людей, которые сейчас выполняют боевые задачи. Конечно же, семьи, которые остались без кормильцев, на произвол судьбы мы не оставим. Со стороны Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского оказывается социальная и материальная помощь этим людям.Уверен, что мы не остановимся на тех вопросах, которые были проработаны сегодня и пойдем дальше».



