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Дмитрий Морев: "Без автобусов Архангельск не останется"

Вчера в онлайн-эфире глава Архангельска Дмитрий Морев ответил на вопросы о перспективах транспортной реформы.

 Дмитрий Морев подтвердил, что до конца января планируется завершить пусконаладочные работы на газозаправочной станции. А в июле следующего года откроется вторая подобная станция – для резерва и обеспечения надежности.

 Чтобы общественный транспорт продолжил работу в январе, администрация города уже объявила торговые процедуры для заключения контрактов с перевозчиками. На линии выйдут все маршруты - по прежним схемам движения и графику. Половина контрактов уже подписана. Без автобусов жители не останутся!

 Новый перевозчик уже обустроил производственную базу и ведет подбор персонала. Формирование штата сотрудников продолжится в январе.

 С детальными ответами можно ознакомиться, посмотрев эфир: https://vk.com/video-193046354_456240900?list=fb95546..

22 декабрь 07:08 | : Политика / Экономика

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