«Это просто идиотизм». Игорь Арсентьев устроил очередной разнос подчиненным

Вчера глава Северодвинска разбирался в ситуации с домом 18А по улице Ломоносова, который участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» назвал многострадальным.
Жильцы деревянной двухэтажки буквально загибаются от холода при полном равнодушии управляющей компании СМУП «ЖКХ».
При этом контрольное управление городской администрации после проведенной проверки обязало управляющую компанию провести работы по утеплению квартир в ноябре месяце, игнорируя просьбы жильцов провести необходимые работы хотя бы в летний период.
Вдобавок коммунальщики не придумали ничего лучше, как подать в суд на жителя дома, потому что нет доступа в квартиру для ремонта. Таким образом, «управляшка» смогла избежать штрафных санкций.
Игорь Арсентьев лично встретился с представительницей жильцов, быстро разобрался в ситуации, извинился за своих нерадивых подчиненных и в сердцах высказал все, что думает о таком стиле работы с населением:
- Это просто идиотизм, извините меня. Такого безобразного подхода к работе я еще не видел. Сделали вид, что поработали, а виноват житель. Я обещаю вам, что разберусь со всеми причастными лицами к этой ситуации. Ремонт проведем летом, как вы и хотите. Управляющую компанию проверю лично.
Далее градоначальник распорядился вернуть пенсионерке деньги, которые с нее вычитают по решению суда в виде штрафа. Эта обязанность возложена на управляющую компанию.