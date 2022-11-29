Глава Северодвинска устроил разнос своим подчиненным

Это случилось вчера на совещании в городской администрации. Вопрос касался транша из областного бюджета на благоустройство общественных территорий – из-за нерадивости исполнителей заявки город получит 23 миллиона вместо необходимых 60.
Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» цитирует Игоря Арсентьева:
- Я недоволен тем, что мы не активно участвуем в конкурсах. Из запланированных 60 миллионов нам удалось получить от региона только 23. Ваши пояснения, что кто-то в этом виноват: подрядчик, проектировщик – не принимаю. Подвели вы только сами себя и наших жителей. Другие муниципальные образования подготовили проектно-сметную документацию сразу на несколько территорий и получили допфинансирование.
Также городской глава прошелся по безобразному качеству работы в части установки камер видеослежения в Парке поколений и заключениям контрактов на обслуживание общественных территорий.
По словам наблюдателей, ответственные за перечисленные работы чиновники имели в этот день бледный вид…