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Глава Северодвинска устроил разнос своим подчиненным

Это случилось вчера на совещании в городской администрации. Вопрос касался транша из областного бюджета на благоустройство общественных территорий – из-за нерадивости исполнителей заявки город получит 23 миллиона вместо необходимых 60.

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» цитирует Игоря Арсентьева:

- Я недоволен тем, что мы не активно участвуем в конкурсах. Из запланированных 60 миллионов нам удалось получить от региона только 23. Ваши пояснения, что кто-то в этом виноват: подрядчик, проектировщик – не принимаю. Подвели вы только сами себя и наших жителей. Другие муниципальные образования подготовили проектно-сметную документацию сразу на несколько территорий и получили допфинансирование.

Также городской глава прошелся по безобразному качеству работы в части установки камер видеослежения в Парке поколений и заключениям контрактов на обслуживание общественных территорий.

По словам наблюдателей, ответственные за перечисленные работы чиновники имели в этот день бледный вид…

17 январь 08:50 | : Политика

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