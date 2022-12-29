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Сенатор Новожилов обещал для Архангельской области новые инвестиции

В Совете Федерации состоялись дни Архангельской области. Инициатором мероприятия выступил сенатор Виктор Новожилов. 

Такой формат работы даёт возможность лучше узнать об успехах и проблемах региона, оказать ему реальную поддержку на федеральном уровне.

В рамках Дней Архангельской области состоялись заседания профильных комитетов сената. На них были поддержаны инициативы нашего региона по целому ряду направлений: вопросы сбалансированности регионального бюджета, переселение жителей из аварийного жилья, стимулирование развития предприятий лесоперерабатывающей отрасли, развитие транспортного узла как части Северного морского пути, поддержка модернизации учреждений здравоохранения и высшей школы. Эти вопросы обсуждались и на встрече Архангельской делегации во главе с губернатором региона Александром Цыбульским с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Валентины Ивановны, за последние два года в нашем регионе очевидна позитивная динамика развития, в том числе в сфере образования, переселения людей из аварийного жилья, строительства и ремонта дорог. Валентина Матвиенко считает, что Архангельск — региональный центр и должен соответствовать статусу столицы Российской Арктики.

«Правительством региона были подготовлены предложения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Архангельской области». Это позволит увеличить объем межбюджетных трансфертов в регион. По моим оценкам, дополнительные инвестиции составят  миллиарды рублей, что станет дополнительным импульсом для решения задач, которые стоят перед властями Архангельской области в социальной сфере и экономике.  Считаю это хорошим результатом», - подвел итоги дней Архангельской области сенатор Виктор Новожилов.

26 январь 17:00 | : Политика / Экономика

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