Архангельский сенатор оценил работу центра "Вместе мы сильнее"

Виктор Новожилов встретился с директором центра Максимом Арбузовым – они обсудили перспективы сотрудничества.
По словам Максима Арбузова, «одно из направлений работы Губернаторского центра – оказание помощи мобилизованным и их семьям».
Специально для семей мобилизованных организована закрытая горячая линия, на которую они могут обращаться за помощью или консультацией в круглосуточно режиме. Еще одно направление штаба – помощь мобилизованным в части обеспечения их дополнительными наборами повседневных вещей для более комфортного прохождения службы.
По просьбе неравнодушных жителей Поморья на базе Губернаторского центра открыт специальный благотворительный счет. Все желающие могут направить финансовую помощь тем, кого коснулась СВО. Средства используются для помощи семьям мобилизованным, самим бойцам для решения срочных вопросов.
Сенатор Виктор Новожилов также предложил оказать помощь семьям мобилизованных в части решения неотложных проблем.
«Вопрос поддержки военнослужащих и их семей считаю принципиальным для себя. Оказывал и буду оказывать всестороннюю поддержку нашим ребятам», - отметил Виктор Новожилов.
Кроме того, сенатор готов выступить на площадке Совета Федерации по юридическим нюансам социальных выплат поддержки военнослужащих.
«Вопросы поддержки военных, мобилизованных и их семей, всегда находятся в зоне особого внимания со стороны руководства нашей страны. Есть определенные юридические моменты, которые касаются государственной поддержки бойцов, социальных выплат, улучшения жилищных условий. Уверен, что все сложности мы преодолеем», - подчеркнул Виктор Новожилов.