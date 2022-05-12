Сенатор Новожилов не оставляет Вельский район своим вниманием

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов в рамках работы в регионе посетил поселок Кулой и деревню Горка-Муравьевская.
Сенатор провел встречу с членами местного совета ветеранов, депутатами, общественными деятелями и представителями администрации. На встрече обсудили вопросы предстоящих выборов в органы местного самоуправления. Жителей интересовали вопросы благоустройства общественных пространств, медицины, занятости и трудоустройства молодежи, ремонта дорог.
По словам Виктора Новожилова, в регионе высокими темпами проходит ремонт социальной инфраструктуры, переселения из аварийного жилья, в том числе в Вельском районе.
- Для ремонта значимых социальных объектов, реконструкции дорог необходимо участвовать в федеральных программах. Добиваться дополнительного финансирования для решения перспективных задач по развитию региона и района считаю своей первостепенной задачей. Для этого органы местного самоуправления, региональные и федеральные власти работают в плотном взаимодействии, - подчеркнул политик.