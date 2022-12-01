Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сенатор Новожилов из Вельского района: "В своей работе ориентируюсь на ветеранов"

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов в рамках работы в регионе работает в Вельском районе. 

Сенатор принял участие в работе районного совета ветеранов, а также  сессии  собрания депутатов Вельского района. По словам Виктора Новожилова, ветераны ведут активный образ жизни, участвуют во многих значимых мероприятиях района, передают свой опыт молодежи, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.  

 - Несмотря на почтенный возраст, наши ветераны чувствуют ответственность перед будущим поколением. Очень часто они выступают с актуальными инициативами. В своей работе я всегда советуюсь с представителями старшего поколения, - подчеркнул Виктор Новожилов. 

На сессии депутатов Вельского района сенатор вручил благодарности  председателя Совета Федерации. Заслуженные награды получили директор Аргунской школы № 11 Ольга Попова, глава МО «Кулойское» Михаил Чернушенко, депутат районного Собрания Надежда Попова, глава МО «Тегринское» Людмила Дроздова.  

В рамках деловой части сессии был принят бюджет Вельского района на 2023 год, внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества.

29 декабрь 13:00 | : Политика

Главные новости


Под хвостом у Тигра. Итоги 2022 года по версии ИА RUSNORD
"Мы еще вспомним те ПАЗики". Депутат о транспортной реформе в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (373)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20