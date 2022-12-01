Сенатор Новожилов из Вельского района: "В своей работе ориентируюсь на ветеранов"

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов в рамках работы в регионе работает в Вельском районе.
Сенатор принял участие в работе районного совета ветеранов, а также сессии собрания депутатов Вельского района. По словам Виктора Новожилова, ветераны ведут активный образ жизни, участвуют во многих значимых мероприятиях района, передают свой опыт молодежи, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
- Несмотря на почтенный возраст, наши ветераны чувствуют ответственность перед будущим поколением. Очень часто они выступают с актуальными инициативами. В своей работе я всегда советуюсь с представителями старшего поколения, - подчеркнул Виктор Новожилов.
На сессии депутатов Вельского района сенатор вручил благодарности председателя Совета Федерации. Заслуженные награды получили директор Аргунской школы № 11 Ольга Попова, глава МО «Кулойское» Михаил Чернушенко, депутат районного Собрания Надежда Попова, глава МО «Тегринское» Людмила Дроздова.
В рамках деловой части сессии был принят бюджет Вельского района на 2023 год, внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества.