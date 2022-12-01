Сенатор Новожилов: Будущее Соловков в богатстве их недр

Виктор Новожилов выступил с предложением упростить правила пользования недрами на Соловках. Инициатором законопроекта выступило Архангельское областное Собрание депутатов.
Данное предложение сенатор озвучил на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Проектом предлагается предусмотреть введение упрощенного порядка предоставления права пользования недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых, необходимых для выполнения реставрационных и строительных работ по сохранению объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага.
На Соловках планируется реализация масштабных инвестиционных проектов в 2023-2025 годах, для которых потребуется не менее 225 тысяч кубических метров строительных природных песков и 130 тысяч кубических метров щебня. В настоящее время все строительные материалы, в том числе строительные пески, песчано-гравийная смесь и щебень, доставляются на острова морским транспортом, что многократно увеличивает их стоимость. Примерная стоимость доставки составит не менее четырех миллиардов рублей при общей стоимости таких материалов 600 миллионов рублей. Кроме того, ограниченный период навигации может привести к сезонному дефициту строительных материалов на островах в период интенсивной реализации масштабных инвестиционных проектов.
«На сегодняшний день на территориях островов Соловецкого архипелага в нераспределенном фонде недр находятся месторождения полезных ископаемых с общими запасами в размере одного миллиона кубометров. Такой объем позволит удовлетворить потребности Соловков в строительных материалах при осуществлении строительных и ремонтных работ. В случае принятия закона мы сможем значительно сэкономить государственные средства», - подчеркнул Виктор Новожилов.
На заседании комитета сенаторы поддержали предложение Виктора Новожилова.