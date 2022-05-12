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Активист Центра "За дело" распутывал жизненные коллизии северодвинцев

Активист Центра поддержки и защиты граждан «За дело», директор Дворца молодёжи «Строитель» Игорь Воронцов в ходе приема помогал найти ответы на самые неоднозначные вопросы.

Пожилая женщина попросила помощи в организации повторной проверки квартиры после пожара: копоть, залитое пеной имущество. Она хочет через суд компенсировать утраты.

«Давайте встретимся через два дня. Я посмотрю судебную практику, проконсультируюсь с юристом и пожарным инспектором. Вместе мы решим, что можно сделать в вашем случае и как помочь, а также постараемся помочь с ремонтом», — сообщил Игорь Воронцов. 

Скамейка, установленная у подъезда МКД одним из предпринимателей — собственником нежилого помещения на первом этаже, стала местом притяжения для шумных компаний и не даёт спать жильцам. Об этом рассказал на приеме один из жителей города.

«Общего собрания не было. Ночами на скамейке сидят горожане: разговаривают, смеются, громко выясняют отношения. Сегодня похолодало — первую ночь спали спокойно», — рассказал заявитель.

Игорь Воронцов пояснил, что поможет решить вопрос полюбовно, попробовать договориться, но если не получится, нужно писать обращения в прокуратуру с просьбой проверить законность установки злополучной скамейки.

Напомним, личные приёмы в центре «За Дело» проходят по средам с 17:00 до 19:00 и субботам с 12:00 до 15:00. Активисты центра готовы вместе с неравнодушными северодвинцами искать варианты решения городских проблем.

01 сентябрь 13:31 | : Политика

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