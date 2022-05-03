Игорь Годзиш ответил на вопросы северодвинцев в Центре «За Дело»

Активист Центра поддержки и защиты граждан «За Дело» Игорь Годзиш провел прием жителей Северодвинска и ответил на их вопросы.
Жительницы многоквартирного дома № 35 по улице Труда рассказали, что в их дворе растут старые аварийные тополя, которые могут упасть в любой момент; некоторые деревья нужно просто подрезать, некоторые спилить. Женщины обращались в домоуправление, но им ответили, что эти работы запланированы только на 2023 год.
— Да, аварийные деревья требуют внимания уже сегодня, — согласился с северодвинками Игорь Годзиш. — Такие вопросы не терпят отлагательств. Ухудшится погода, будет сильный ветер, а то и ураган — он не будет ждать 2023 года. Выясню, можно ли провести работы в этом сезоне.
В подвале дома живут бездомные кошки. Неравнодушные активистки заботятся о них, подкармливают, убирают за ними, — но им хотелось бы их стерилизовать, чтобы кошки больше не размножались. Женщины спросили, выделяются ли из городского бюджета средства на эти цели.
— Проблему с бездомными животными необходимо решать гуманными методами, — подчеркнул Игорь Годзиш. — Животным повезло, что в их доме есть те, кто готов о них заботиться, и, смею заверить, вы и создаете им благоприятные условия для размножения.
Кроме того, жительницы дома добавили, что в подвале и в вентиляции дома живут блохи, которых собственными силами вывести не удается. Управляющая компания провела обработку подъезда, но избавиться от насекомых не получилось. В домоуправлении пояснили, что необходима дымовая обработка вентиляционных труб, но на это нужно разрешение МЧС.
— Я свяжусь с управляющей компанией и депутатом вашего округа, чтобы проработать все возможные варианты решения проблем, — заверил Игорь Годзиш. — Необходимо будет проконсультироваться и с санитарным врачом.
Еще одна обратившаяся женщина пожаловалась на соседей по даче в СНТ «Уйма»; ей никак не удается найти с ними взаимопонимание. Хозяева соседнего участка построили дом в 50 метрах от ее забора, и сточные воды идут прямо на ее приусадебный участок. Весной у нее буквально стоит вода.
— В этом случае нужно искать варианты решения проблемы совместно с председателем садово-некоммерческого товарищества, — сказал Игорь Годзиш. — Очевидно, что такого «залива» быть не должно. Будем разбираться.
Активисты Центра «За Дело» всегда готовы выслушать предложения северодвинцев по развитию городских территорий, проконсультировать по волнующим вопросам и найти варианты решения городских проблем вместе с неравнодушными жителями.