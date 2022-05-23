В северодвинском центре "За дело" разбирались с проблемами детского здравоохранения

В ходе приема в центре поддержки и защиты граждан «За дело» жители города обсудили с главным врачом Северодвинской городской детской клинической больницы Ольгой Киселёвой вопросы социальной помощи, благоустройства города и здравоохранения.
В приёмную обратилась жительница города с просьбой помочь её знакомой, одинокому пенсионеру-инвалиду. Ранее инвалида пытались лишить дачного участка и строения, она отстояла свои права через суд. Но за два года крыша дома прохудилась и требует ремонта. А сама пожилая женщина не в состоянии привести её в порядок.
- Я свяжусь с коллегами по Центру и предложу организовать ремонт, пока не начались дожди, — ответила Ольга Киселёва.
Также на приёме поднимались проблемные вопросы сферы ЖКХ. Жители старого города просят ускорить сроки капитального ремонта шлакоблочных домов, сталинок. Есть подобные предложения и у жителей панельных домов. Много жалоб на состояние крыш, подвалов и коммуникаций.
Люди обеспокоены также состоянием тротуаров вдоль проспекта Ленина. Год от года состояние пешеходной зоны здесь всё хуже.
— Сейчас идёт ремонт тротуара на пересечении проспекта Ленина и улицы Ломоносова. Будем настаивать на включение в программу ремонта тротуара участка от конца проспекта Ленина до площади Победы. Постараемся помочь в решении вопросов, связанных с капремонта, — заверила неравнодушных земляков Ольга Киселёва.
Она добавила, что в ближайшее время следует организовать встречу с участием представителей Фонда капремонта, горожан проблемных домов, представителей управляющих компаний и городской администрации.
Еще одним вопросом, с которым в ходе приема обратились к Ольге Киселевой, стал вопрос о месте прохождения реабилитации после инсульта. Ольга Киселёва записала контакт обратившейся женщины и взяла на личный контроль организацию дальнейшего восстановления её мужа.
Напомним, что приёмы в центре поддержки и защиты граждан «За дело» проходят по средам с 17:00 до 19:00 и субботам с 12:00 до 15:00. Активисты центра – члены рабочих групп – отвечают на вопросы жителей, принимают предложения по развитию городских территорий и готовы вместе с неравнодушными северодвинцами найти варианты решения городских проблем.