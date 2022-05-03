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День жилищных вопросов прошел в северодвинском Центре "За Дело"

С проблемами горожан разбиралась активист центра «За дело», руководитель СМУП ПЖКО «Ягры» Татьяна Салабаева.

Первой в ходе приема обратилась жительница дома номер 23А  на улице Мира. Женщина сообщила, что жильцам не хватает нормальной дорожки из двора в сторону улицы Мира:  сейчас там протоптана тропинка. Татьяна Салабаева выразила готовность помочь жильцам дома.

 — Будем решать. Если не получится с асфальтом, можно положить плитки, как на проспекте Бутомы, 7, — сообщила Татьяна Салабаева. — Оплатить работы можно будет из тех средств, которые перечисляют граждане управляющей организации за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

Ещё один «кейс», который сегодня обсудили в центре «За дело», — должна ли управляющая организация по просьбе жильца предоставлять запись его разговора с аварийно-диспетчерской службой?

— Квартиру залил сосед сверху. Я позвонил в «аварийку». Они перекрыли воду. Потоп прекратился. Но в нашей квартире всё же испорчен ремонт, поэтому запись нужна для суда, — рассказал заявитель. 

 Татьяна Салабаева пояснила, что её предприятие такие записи предоставляет на диске, но, конечно, нужно написать заявление.

 В целом, жилищные проблемы северодвинцев сводятся к вопросам благоустройства: во дворах нужны парковки, дорожки, зелёные насаждения.  Судя по обращениям граждан, жилищникам удаётся обеспечивать достойное качество работ по текущему ремонту: количество жалоб на текущие кровли, ветхие трубы или воду не той температуры в последние годы уменьшилось.

28 июль 10:33 | : Политика

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