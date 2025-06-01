Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Летний отдых без вирусных неприятностей: как не дать ротавирусу испортить отпуск

Июль и август — самые жаркие месяцы в году, пора отпусков, поездок к морю и отдыха на курортах. Однако именно в это время активизируется ротавирус. Он может серьёзно испортить отдых как взрослым, так и детям, причём особенно уязвимыми остаются малыши до пяти лет. Что важно знать о ротавирусе, чтобы не дать ему разрушить летние планы?

«Кишечный грипп»: насколько он опасен?

Многие кишечные расстройства в быту называют «кишечным гриппом». На самом деле, это не медицинский термин, и за симптомами отравления может скрываться начало ротавирусной инфекции. Ротавирус отличается высокой устойчивостью: он может сохраняться на поверхностях (посуде, игрушках, поручнях и т. д.) в течение нескольких недель, передаётся через немытые руки, а также воздушно-капельным путём. Возможным источником заражения могут стать и водоёмы.

Для маленьких детей ротавирус особенно опасен — он остаётся одной из основных причин детской смертности в странах с ограниченным доступом к медицинской помощи.

Не пропустите симптомы ротавируса

Как правило, симптомы ротавирусной инфекции проявляются остро: повторяющаяся рвота, сильная диарея, дискомфорт и боли в животе, жар, вялость. Иногда возникает спутанность сознания. При подобных признаках у маленького ребёнка важно как можно скорее обратиться за профессиональной помощью — обезвоживание может развиться стремительно и представлять угрозу жизни.

Важно не медлить и не заниматься самолечением: домашние морсы, чай и бульоны не компенсируют потерю жидкости. Необходима комплексная терапия, включающая противовирусные препараты и специальные регидратационные растворы для восстановления водно-солевого баланса.

Надёжная защита: что поможет остановить ротавирус?

Профессор Андрей Продеус, д.м.н., главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Подмосковья, подчёркивает важную роль современных противовирусных средств в лечении ротавирусной инфекции. В беседе с 360.ru он обратил внимание на препарат Арбидол (умифеновир), который, вопреки распространённому мнению, эффективен не только при гриппе и ОРВИ, но и при других вирусных инфекциях, включая ротавирус.

Препарат препятствует проникновению вирусных частиц в клетки организма, снижает вирусную нагрузку, облегчает течение болезни и снижает риск осложнений. 

Пополняем аптечку: будьте готовы дать отпор вирусу

Собирая чемоданы для отпуска, не забудьте дополнить дорожную аптечку средствами, которые помогут при ротавирусной инфекции. Помимо привычных препаратов, стоит взять:

  • растворы для регидратации – для восполнения потери жидкости;
  • жаропонижающие средства;
  • противовирусные препараты широкого спектра действия;
  • сорбенты (например, активированный уголь);
  • пробиотики – для восстановления микрофлоры кишечника.

И, конечно, не стоит забывать о профилактике: следите за чистотой рук, пользуйтесь антисептиками, берите в поездку влажные салфетки и соблюдайте элементарные правила гигиены. 

18 июль 15:52 | : Разное

Главные новости


Откуда вылетела птичка
Рыбарь

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (252)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20