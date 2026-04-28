Житель Лешуконского причинил смерть сожительнице

А по простому – забил насмерь.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту обнаружения тела 52-летней жительницы села Лешуконское с признаками насильственной смерти.
В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 52-летний сожитель потерпевшей.
По версии следствия, в период с 20 по 24 июля 2026 года по месту жительства в селе Лешуконское подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове и телу сожительнице. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавшая скончалась через непродолжительное время на месте преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения виде заключения под стражу.
Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.
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