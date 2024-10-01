Житель Каргополья убил сожительницу за мотовство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 35-летнего жителя Каргопольского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 22 октября 2024 года по месту жительства в деревне Калитинка Каргопольского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес удары руками по голове 45-летней сожительнице. Женщина выбежала на улицу, где ее догнал сожитель, повалил на землю и нанес удары руками и ногами по голове и телу. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавшая скончалась на месте преступления.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе совместного употребления спиртных напитков потерпевшая его оскорбила, так как он предъявил ей претензии, что она без разрешения взяла его денежные средства и истратила их в районном центре. В порыве гнева применил к ней физическую силу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.